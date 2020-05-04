الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 4 أيار 2020 ساعة 08:08

كيف بررت الجامعة العربية عدم استرداد سوريا لمقعدها؟

كيف بررت الجامعة العربية عدم استرداد سوريا لمقعدها؟
وأوضح زكي، نقلاً عن صحيفة “الشرق الأوسط”، “لكن خلاصة الموقف في الأمانة العامة للجامعة لم يحدث أي تقدم، فلا بد أن يكون هناك توافق”.

وتابع: “الواقع يشير إلى وجود وجهات نظر مختلفة بين الدول وتباين، لكن نتابع وبكل اهتمام الأمر كي نرى ما هي إمكانية انتهاء هذا التباين قبل القمة العربية المقبلة”.

وكانت تكررت خلال السنوات السابقة الدعوات من قبل بعض الدول العربية من أجل إعادة الجمهورية العربية السورية إلى جامعة الدول العربية.

وشددت تلك الدعوات على أهمية وجود سوريا في مجلس الجامعة وأن مقعدها يجب أن لا يبقى فارغاً.

وآخر تلك الدعوات كانت من قبل كل من مصر والجزائر والإمارات، حيث طلبت تلك الدول “فك تجميد المقعد السوري في الجامعة”.

وسبق تلك الدول أيضاً كل من العراق وتونس ولبنان والسودان، الذين دعوا بدورهم لضرورة عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وتم تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية، في تشرين الثاني 2011، عبر ضغوطات من دول مجلس التعاون، وبمقدمتهم السعودية التي تعد واحدة من أولى الداعمين للجماعات المسلحة خلال الحرب ضد سوريا.

وحاولت السعودية إعطاء مقعد سوريا في الجامعة لما سمي بـ“حكومة الإئتلاف” التي تم إنشاءها ودعمها من قبلها، إلا أن هذه الحكومة أثبتت فشلها وارتباطها بدول خارجية، ما نتج عنه بقاء مقعد سوريا فارغاً حتى الآن.
رقم : 860549
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ترامب والإتفاق النووي و ‘‘لقلق‘‘ الكنيسة
ترامب والإتفاق النووي و ‘‘لقلق‘‘ الكنيسة
إنعدام الأمن في سيناء؛ أسباب الوجود والاستمرارية
إنعدام الأمن في سيناء؛ أسباب الوجود والاستمرارية
4 أيار 2020
تفاقم الفقر والجوع والانقسامات الطبقية في أعقاب سياسات ترامب !
تفاقم الفقر والجوع والانقسامات الطبقية في أعقاب سياسات ترامب !
4 أيار 2020
من ضمنها إيران.. 4 جيوش تطور سلاحاً خارقاً لا يمكن اعتراضه
من ضمنها إيران.. 4 جيوش تطور سلاحاً خارقاً لا يمكن اعتراضه
4 أيار 2020
جهانبور يكشف آخر مستجدات كورونا بإيران والعالم
جهانبور يكشف آخر مستجدات كورونا بإيران والعالم
4 أيار 2020
لا فرق بين مسلم ومسيحي ويهودي.. عنصرية ‘‘إسرائيل‘‘ تشمل الجميع
لا فرق بين مسلم ومسيحي ويهودي.. عنصرية ‘‘إسرائيل‘‘ تشمل الجميع
2 أيار 2020
لماذا يصر العدوان السعودي على إستمرار الحرب باليمن بشهر رمضان؟
لماذا يصر العدوان السعودي على إستمرار الحرب باليمن بشهر رمضان؟
2 أيار 2020
هل خرج وحش ‘‘داعش‘‘ من القمقم ثانية في العراق؟
هل خرج وحش ‘‘داعش‘‘ من القمقم ثانية في العراق؟
2 أيار 2020
سلطات البحرين تعامل المعتقلين السياسيين كأسرى حرب !
سلطات البحرين تعامل المعتقلين السياسيين كأسرى حرب !
2 أيار 2020
بالفيديو: العدوان السعودي يستهدف غذاء الشعب اليمني
بالفيديو: العدوان السعودي يستهدف غذاء الشعب اليمني
2 أيار 2020
الرئيس روحاني: نشهد منحى تنازلياً لمرض كورونا في البلاد
الرئيس روحاني: نشهد منحى تنازلياً لمرض كورونا في البلاد
1 أيار 2020
الخليج الفارسي بيتنا ومكان تواجد الشعب الايراني العظيم
الخليج الفارسي بيتنا ومكان تواجد الشعب الايراني العظيم
30 نيسان 2020
الرئيس روحاني: نواجه الحظر ومؤامرات الأعداء وكورونا معاً
الرئيس روحاني: نواجه الحظر ومؤامرات الأعداء وكورونا معاً
30 نيسان 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن