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الاثنين 4 أيار 2020 ساعة 08:14

ترامب: الوفيات بكورونا في الولايات المتحدة قد تصل إلى 90 ألف

ترامب: الوفيات بكورونا في الولايات المتحدة قد تصل إلى 90 ألف
وبهذا الإعلان، يكون ترامب قد تراجع عن تصريحاته السابقة، حيث قدر الرئيس الأمريكي أعداد الوفيات الشهر الماضي بنحو 65 ألفا.

وكان ترامب ذكر في وقت سابق من اليوم في تصريح لـ"فوكس نيوز" أن لقاح كورونا سيكون متوفرا بحلول نهاية عام 2020.

وأضاف أن سلطات بلاده تعمل في أسرع ما يمكن للموافقة على اللوائح والتصاريح اللازمة، بما في ذلك الإذن باستخدام بعض الأدوية.

تصريحات الرئيس الأمريكي جاءت خلال مؤتمر افتراضي نقلته قناة فوكس نيوز، يرد خلاله على أسئلة الصحفيين حول مستجدات أزمة فيروس كورونا.

ويأتي المؤتمر في الوقت الذي خففت فيه بعض الولايات الأوامر التي كانت تلزم الأمريكيين بالبقاء في منازلهم بينما أبقت ولايات أخرى على تلك الإجراءات الصارمة.

وسجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأحد 1122486 حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، بزيادة 29671 حالة عن الرقم السابق وقالت إن عدد الوفيات زاد 1452 حالة إلى 65735.
رقم : 860553
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