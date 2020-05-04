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الاثنين 4 أيار 2020 ساعة 08:15
العراق..

الأسدي: الفتح لن يبخل على الصالح العام بأي تنازل يريد

الأسدي: الفتح لن يبخل على الصالح العام بأي تنازل يريد
وقال الأسدي أمس الأحد، "ان التنازل متبادل بين سائرون والفتح، وقد تنازلنا لسائرون من اجل الحفاظ على الدم الشيعي وان من يتنازل من اجل حفظ الدماء هو الشجاع والعاقل".

واضاف رئيس كتلة السند الوطني، "اننا لسنا كيانا داخل الدولة لان الدولة اكبر من الجميع وان الفتح لن يبخل على الصالح العام بأي تنازل يريد، وقد تنازل الفتح عن الكثير لكننا لن نتنازل عن مبادئنا، وان على على الفتح وسائرون ان يتفاهموا لا ان يتصادموا".

وأكد الاسدي "ان العلاقة بين الفتح والرئيس العراقي برهم صالح تعكرت قبل استقالة عبد المهدي وليس بسبب تكليف الزرفي، وقد أزعجنا برهم صالح بمواقف عديدة منها استعداده لحل البرلمان".

وحول التوتر بين رئيس تحالف الفتح الحاج هادي العامري والرئيس صالح قال الاسدي: "ان التوتر بين العامري وصالح جاء لان الاخير لم يحمِ الدستور.
رقم : 860554
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