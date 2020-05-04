ألمانيا تعلن إحصائية جديدة لحالات كورونا

ووصل إجمالي الوفيات في ألمانيا إلى 6992 بعد تسجيل 43 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، في انخقاض ملحوظ مقارنة بـ74 وفاة في اليوم السابق.



وتماثل نحو 132,7 ألف شخص للشفاء منذ بداية تفشي الوباء في البلاد.