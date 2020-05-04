الصحة العالمية تكشف توزيع إصابات كورونا في محافظات مصر

وبحسب الوثيقة المتداولة، احتلت العاصمة المصرية القاهرة صدارة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تلتها محافظة الجيزة ثم الإسكندرية.



وجاء ترتيب باقي المحافظات المصرية العشرة الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد على النحو التالي: في المركز الرابع القليوبية، ثم المنوفية ثم دمياط .



وحل في المركز السابع الأقصر، ثم بني سويف وفي المركز التاسع الغربية وفي العاشر أسوان"، وفقا لموقع صحيفة "اليوم السابع".



بينما جاء ترتيب باقي المحافظات كالتالي: "الدقهلية، البحيرة، بورسعيد، الفيوم، البحر الأحمر، الشرقية، كفر الشيخ، أسيوط، المنيا، سوهاج، جنوب سيناء، مطروح، الوادي الجديد، الإسماعيلية، السويس".



وتعد محافظة مطروح – حسب الوثيقة – الأقل تسجيلا لحالات الإصابات بكورونا في مصر.

وتظهر الوثيقة أن منظمة الصحة العالمية لم تكن اعتمدت بعد حالة الإصابة التي تم اكتشافها في محافظة شمال سيناء المصرية، يوم 30 أبريل / نيسان المنصرم، وهي المحافظة الأقل في عدد الإصابات فعليا، وليست مطروح.



وبذلك تكون جميع المحافظات المصرية سجلت إصابات بفيروس كورونا المستجد والمسبب لمرض (كوفيد-19).



كانت وزارة الصحة المصرية، أعلنت اليوم، تسجيل 272 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة.



وبذلك يبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد 6465 حالة من ضمنهم 429 حالة وفاة، كما تعافى منهم 1562 شخصا.