كلمة مرتقبة للسيد نصر الله حول آخر التطورات السياسية

وأفادت قناة المنار بأن كلمة السيد نصرالله ستبث عند الساعة الخامسة من عصر اليوم بتوقيت بيروت.



يذكر بأن السيد نصرالله سيلقي كل مساء الجمعة محاضرة دينية بمناسبة شهر رمضان المبارك.