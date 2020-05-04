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الاثنين 4 أيار 2020 ساعة 09:14

وزارة دفاع سوريا تعلن موعد دفع تعويضات المسرحين

وزارة دفاع سوريا تعلن موعد دفع تعويضات المسرحين
ونشرت وزارة الدفاع عبر صفحتها في فيسبوك اليوم الاحد: "حرصاً من القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة على ضمان تسهيل دفع تعويضات نهاية الخدمة للاحتياطيين المسرحين تم تفعيل خدمة دفع تعويضات نهاية الخدمة المستحقة للعسكريين الاحتياطين المسرحين بتاريخ 7/4/2020م(ضباط مجندين ــ صف ضباط وأفراد مجندين)في مراكز البريد في المحافظات والمكاتب البريدية المؤتمتة التابعة لها".

وبينت أنه يمكن للمستفيدين مراجعة المراكز البريدية بعد العشرين من الشهر لقبض تعويضاتهم مصطحبين معهم البطاقة الشخصية مع شهادة تأدية الخدمة، وفي حال عدم وجود البطاقة الشخصية يتم الدفع بناءً على إخراج قيد مدني مع شهادة تأدية الخدمة حصراً، ويمكن الدفع بموجب وكالة خاصة صادرة عن الكاتب بالعدل مصادق عليها أصولاً يذكر فيها "قبض الحوالات" أو وكالة عامة.

ولفتت إلى أنه في حال وفاة المستفيد قبل دفع الحوالة تطبق أحكام المادة /73/ من قانون معاشات العسكريين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2003م.

وتطبق أحكام التقادم المالي الواردة بالمرسوم رقم /54/ لعام 2006م على هذا النوع من الحوالات وبعد مضي مدة التقادم المالي تقوم المؤسسة السورية للبريد بتنظيم تقرير يتضمن قيم الحوالات وأسماء المستفيدين غير المقبوضة وإبلاغ الإدارة المالية ــ الوحدة /205/ لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وزارة دفاع سوريا تعلن موعد دفع تعويضات المسرحين من خدمة العلم
وذكّرت بأنه سيتم اقتطاع الأجور البريدية لقاء هذه الخدمة من المستفيد بموجب التعرفة المعتمدة والمدد المحددة لدى المؤسسة السورية للبريد.
رقم : 860569
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