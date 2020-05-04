كورونا يجبر السعودية على إغلاق أسواق ومدن صناعية

وأصبح من الممنوع دخولُ المدينة الصناعية الثانية بالدمام والخروج منها حتى إشعار آخر، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.



وفي السياق أغلقت بلدية مدينة القريات بشمال السعودية مركزي تسوق وغرمت 8 محال تجارية بالمدينة، بسبب دخول أطفال تحت سن 15 عاما، وعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الصحية.



وسجلت السعودية حتى الآن أكثر 21 ألف إصابة و157 حالة وفاة جراء فيروس كورونا، وهذه أعلى الأرقام في دول مجلس التعاون الست.



وكشف تقرير نشره موقع ميدل إيست آي البريطاني عن أن معظم أهالي مكة في السعودية قد يكونون مصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19).



ويقول التقرير إن مصادر طبية سعودية رفيعة المستوى أخبرت الموقع أن 70% من سكان مكة قد يكونون يعانون جراء الإصابة بهذا الوباء.



وأفادت المصادر الطبية بأن الاختبارات الأخيرة أشارت إلى أن الانتشار الفعلي للفيروس التاجي في السعودية قد يكون أعلى بكثير من التقديرات الرسمية.