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الاثنين 4 أيار 2020 ساعة 13:55

انطلاق عملية 'رمضان الثانية' للحشد والجيش غرب الانبار

انطلاق عملية
وأفاد موقع الحشد الشعبي ان معاون قائد عمليات الأنبار للحشد أحمد نصر الله أكد أن” العملية انطلقت من سبعة محاور مهمة وفق الأهداف المرسومة وتبدأ بالمحور الأول يشترك فيه قيادة عمليات الجزيرة المتمثل بالفرقة السابعة مع الحشد من أهالي محافظة الانبار”، مبينا ان، الهدف من العملية القضاء على خلايا داعش التي بدأت تنشط في تلك المناطق”.

وأضاف ان “المحور الثاني سيكون لقيادة عمليات الجزيرة والبادية الفرقة الثامنة أما المحور الثالث سيكون لقوات من قيادة عمليات الأنبار للحشد المتمثل باللواء ١٣و١٨”، مضيفا ان “المحور الرابع أيضاً سيكون لقيادة عمليات الأنبار للحشد المتمثل باللواء ١٩ أما المحور الخامس سيكون كذلك لقيادة عمليات الأنبار للحشد المتمثل باللواء ١٧ بينما المحور السادس سيكون للفرقة الأولى المتمثل باللواء ٥٣ وفوج صفين التابع للحشد الشعبي والمحور السابع سيكون للجيش”.
رقم : 860606
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