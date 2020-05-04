فلسطين: اشتية يرفع توصية بتجديد حالة الطوارئ

جاء ذلك عقب اجتماعات ترأسها رئيس الوزراء، مساء الأحد، ضمت لجنة الطوارئ الوطنية، وقادة الأجهزة الأمنية، واللجنة الوبائية التابعة لوزارة الصحة.



وبعد استمزاج مجلس الوزراء، والتي رأت بضرورة تجديد حالة الطوارئ لشهر ، كُلِّف المستشار القانوني لرئيس السلطة بتقديم المسوغ القانوني لحالة الطوارئ الجديدة.



وسوف ينظر رئيس السلطة بهذا الأمر اليوم الاثنين، وفي حال موافقته على التوصية، فسوف تواصل الحكومة إجراءاتها بما يحافظ على الأولوية الصحية والأمنية للمواطنين، مع التوازن بين الإجراءات الصحية والضرورات الحياتية لهم، عبر السماح بزيادة ساعات العمل لدى بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية.



ومن الجدير بالذكر أن حالة الطوارئ انتهت عند منتصف ليلة الأحد.