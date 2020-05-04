وزير الزراعة اللبناني: لرفع نوعية وجودة انتاجاتنا الزراعية

وخلال استقباله رئيس ​تجمع الصناعيين​ في ​البقاع​ نقولا ابو فيصل على رأس وفد، شدد مرتضى على "



ضرورة العمل لرفع مستوى نوعية وجودة انتاجاتنا الزراعية والغذائية اضافة إلى توسيع خطوط الانتاج ضمن خطة تتضمن تذليل إي عقبة في مسار تطوير ​الصادرات​ وعملية الانتاج التي نريدها إن تتوسع وتزداد".



بدوره نوه ابو فيصل "بالدور الاقتصادي الانقاذي الذي يؤديه مرتضى، فهو صوت القطاعات الانتاجية في مجلس الوزراءالى جانب صوت وزير ​الصناعة​ الدكتور ​عماد حب الله​"، معربا عن أمله بأن "يتم إلغاء ضريبة TVA على ​المنتجات الغذائية​ المصنعة في ​لبنان​ والتي قيمتها ١١٪ ومن شأن هذا القرار تشجيع هذه الصناعات وزيادة حجم إنتاجها المحلي وتخفيض الكلفة على المواطن كما ناشده العمل مع ​وزير المالية​ الى دراسة إعفاءات ضريبية للصناعيين لمدة ثلاثة سنوات لرفع صادراتها وتخفيض أسعارها وفتح خطوط انتاج جديدة مما سيؤدي إلى نهضة صناعية من المقدر لها إن تستقطب المزيد من فرص العمل لتصريف الإنتاج الزراعي".