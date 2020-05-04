الاحتلال الاميركي يحول مقرا للمرور بالحسكة لنقطة عسكرية

وكانت قوات الاحتلال الأمريكي قد أدخلت الخميس الفائت قافلة مؤلفة من آليات محملة بمواد وتعزيزات عسكرية ولوجستية قادمة من العراق باتجاه مدينة المالكية بريف الحسكة وذلك في خرق جديد للقوانين والأعراف الدولية.



وأوضحت مصادر أهلية لسانا أن قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت بعد ظهر الخميس الفائت رتلاً مؤلفاً من 12 آلية قادمة من العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي ويضم برادات وعربات نقل معدات وصهريجاً لنقل النفط باتجاه قاعدتها غير الشرعية في خراب الجير في محيط مدينة المالكية شمال شرق الحسكة.



وأدخل الاحتلال الأمريكي في السابع والعشرين من ابريل الماضي قافلتين مؤلفتين من آليات عسكرية محملة بمواد وتعزيزات عسكرية ولوجستية قادمة من العراق باتجاه مدينتي المالكية والشدادي بريف الحسكة وذلك في خرق جديد للقوانين والأعراف الدولية.