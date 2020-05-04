السيد حسن نصرالله يرد على قرار ألمانيا ضد حزب الله

وأضاف السيد نصرالله:"اميركا لديها مشروع هيمنة في المنطقة واسرائيل مشروع احتلال ومن يقف بوجه المخططات هي حركات المقاومة ولذا يجب ان تدان وتحاصر وتواجه،قرار المانيا هو قرار سياسي هو تعبير للضغوط الأميركية وارضاء لكيان الإحتلال".

وتابع السيد نصرالله:"لم تنقدم المانيا اي دليل على انشطة ارهابية لحزب الله ما يؤكد ان القرار سياسي وهو لإرصاء اسرائيل واميركا، لم نعد نعتمد منذ سنوات على ايجاد تنظيمات لنا في دول العالم وخصوصاً أوروبا وأميركا اللاتينية".



واكد السيد حسن نصرالله:"نحن صادقون حين نقول انه ليس لدينا تنظيم في المانيا أو فرنسا أو غيرهما، ونحن ادركنا منذ سنوات طويلة اننا لا نريد ادراج احبائنا في الخارج للأذى بسبب علاقة معنى وكل ما بني منذ سنوات طويلة غير قائمة على اسس تنظيمية معنا" مضيفاً "الحكومة اللبنانية معنية بحماية المواطنين اللبنانيين في المانيا وغير المانيا ويجب اتخاذ اجراءات والإعتداء الذي حصل امر غير مقبول بتاتاً وعلى الدولة ان تحمي مواطنيها".



وتوجه السيد نصرالله بالشكر الى الذين تضامنوا مع المقاومة في مواجهة قرار ألمانيا قائلاً:"اريد ان اتشكر كل الحكومات وبعض وزراء الخارجية في العالم وهي قلة والأحزاب والتيارات التي دعمت موقف حزب الله ودانت هذا التصرف وهذا القرار وبالطبع هذا القرار لن يؤثر على موقفنا وتصميمنا وسنواجه الأطماع الإسرائيلية ومشروع الهيمنة الأميركية في المنطقة وستبقى فلسطين القضية الأولى والأساسية وكل الإجراءات لن تقف بوجهنا بل سنزداد تمسكا بالقضية المقدسة".



وحول الشأن الداخلي اللبناني قال السيد حسن نصرالله:"في نهاية المطاف الحكومة قامت بخطة تقريباً شاملة وواسعة ووافقت عليها في مجلس الوزراء بعد القيام بالمشاورات وبمعزل عن تقيّم اي احد، هذا الامر يحسب للحكومة كخطوة مهمة للحكومة، الخطة بحاجة الى تحصين وطني اي توافق وطني حولها وهذا الامر يعطيها قوة ويعطي للحكومة ان تقوم بإنجاز قريب وفي ىهذا السياق فهمنا اللقاء الذي دعا اليه الرئيس عون لرؤوساء الكتل النيابية".



وشدد السيد نصرالله بأن حزب الله سيشارك في اللقاء الذي دعا اليه رئيس الجمهورية ميشال عون وان لا احد في الحكومة يدعي بأن الخطة لا تمس ولا مانع من النقاش بعد إقرارها والحكومة بطبيعة الحال منفتحة على ذلك مشيراً بأن المطلوب حالياً انقاذ البلد والوضع الإقتصادي صعب وخطير جداً ويوجد حكومة قالت هذه هي خطة للإنقاذ بمعزل عن الأفخاخ السياسية والتشابك السياسي.



واكد الأمين العام لحزب الله:" لسنا ضد طلب لبنان مساعدة من اي جهة في العالم الا الذين يوجد عليهم خطوط حمراء ويوجد امر غير مقبول ان نسلم رقبتنا لصندوق النقد الدولي والإستسلام مرفوض بالمطلق ومن المنطقي ان تقوم الحكومي بالنقاش، نؤيد جو الحذر في البلد ويجب الصوت ان يكون عالي وعند النقاش مع صندوق النقد الدولي سيطرح هذا الامر في الحكومة وبالتالي بموضوع صندوق النقد نهائياً لا يوجد تسليم البلد للصندوق واذا كان هناك شيء من هذا الموضوع فسنقف وسنعالج".



وأضاف السيد حسن نصرالله:"خلال الاسابيع الماضية سمعنا العديد من التصريحات واتهامات مثلاً: (حزب الله يريد تدمير القطاع المصرفي - حزب الله يريد اسقاط القطاع والانتقام من القطاع المصرفي والبعض قال السطو) وهذا كله كلام فاضي، نحن بصراحة وصدق وهذا عنوان مسيرتنا لا نريد تدمير او اسقاط او السيطرة على القطاع المصرفي ابداً ومنذ تأسيس حزب الله الى اليوم لم نقترب الى القطاع المصرفي".