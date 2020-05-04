الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 4 أيار 2020 ساعة 17:38

الصحة السورية تعلن اخر مستجدات كورونا في البلاد

الصحة السورية تعلن اخر مستجدات كورونا في البلاد
ولفتت الوزارة في بيان تلاه معاون مدير الأمراض السارية والمزمنة في الوزارة الدكتور عاطف الطويل الى انه مع وصول أول ثلاث طائرات تقل المواطنين السوريين العائدين من الخارج واستضافتهم في مراكز الحجر الصحي تواصل الوزارة استكمال تجهيز مراكز جديدة لاستيعاب الجميع وتوفير الرعاية الصحية والفندقية المناسبة لهم مؤكدة أن جميع الخدمات المقدمة في هذه المراكز مجانية بالكامل.

وجددت الوزارة في بيانها التأكيد على جهوزية المشافي والمراكز الصحية للاستجابة لجائحة كورونا والإعلان عن أي حالة إصابة جديدة أو شفاء أو وفاة فور تسجيلها مشيرة إلى أنه على الرغم من تمكن سوريا حتى الآن من الحفاظ على الثبات الوبائي إلا أنه لا يمكن تبني أي توقعات حول توقيت الوصول لمرحلة الأمان.

وناشدت الوزارة في بيانها المواطنين للالتزام المتواصل بالتدابير الاحترازية وعدم التهاون فيها ولا سيما لجهة تجنب التجمعات وأماكن الازدحام وطلب الاستشارة الطبية فور الشعور بأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس مهيبة بأصحاب المحال الاقتصادية والخدمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية ولا سيما مع رصد تراخي البعض بتطبيقها ما يعرضهم ويعرض المواطنين لخطر العدوى ويخل بالأمن الصحي.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنها تتابع مستجدات انتشار وباء فيروس كورونا عالمياً وإقليمياً وتواصل استجابتها محليا عبر رصد الحالات المشتبهة ورعاية المرضى ومتابعة الإجراءات الاحترازية متعددة القطاعات للتصدي للفيروس إضافة إلى متابعة فرق الترصد عملها في جميع المحافظات للتقصي عن أي حالات مشتبهة إلى جانب متابعة حالات الدخول غير الشرعي ووضعها ضمن مراكز الحجر الصحي بالتعاون مع الجهات المعنية والمواطنين.

يشار إلى أن عدد الحالات المسجلة بكورونا في سوريا وصل حتى الآن إلى 44 إصابة شفي منها 27 حالة وتوفيت ثلاث حالات وهي حالات لأشخاص لديهم أمراض مزمنة مرافقة أو بعمر متقدم كما أطلقت الوزارة مؤخراً خدمة لرصد حالات (كوفيد 19) المسجلة في سوريا عبر موقعها الالكتروني وتتضمن بيانات حول الإصابات وحالات الوفاة والشفاء وتوزعها في المحافظات حسب العمر والجنس وطرق العدوى وكذلك معلومات حول توزع مراكز العزل (العلاج) والحجر ومخابر التحليل الخاصة بالفيروس.
رقم : 860652
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد حسن نصرالله يرد على قرار ألمانيا ضد حزب الله
السيد حسن نصرالله يرد على قرار ألمانيا ضد حزب الله
ترامب والإتفاق النووي و ‘‘لقلق‘‘ الكنيسة
ترامب والإتفاق النووي و ‘‘لقلق‘‘ الكنيسة
4 أيار 2020
إنعدام الأمن في سيناء؛ أسباب الوجود والاستمرارية
إنعدام الأمن في سيناء؛ أسباب الوجود والاستمرارية
4 أيار 2020
تفاقم الفقر والجوع والانقسامات الطبقية في أعقاب سياسات ترامب !
تفاقم الفقر والجوع والانقسامات الطبقية في أعقاب سياسات ترامب !
4 أيار 2020
من ضمنها إيران.. 4 جيوش تطور سلاحاً خارقاً لا يمكن اعتراضه
من ضمنها إيران.. 4 جيوش تطور سلاحاً خارقاً لا يمكن اعتراضه
4 أيار 2020
جهانبور يكشف آخر مستجدات كورونا بإيران والعالم
جهانبور يكشف آخر مستجدات كورونا بإيران والعالم
4 أيار 2020
لا فرق بين مسلم ومسيحي ويهودي.. عنصرية ‘‘إسرائيل‘‘ تشمل الجميع
لا فرق بين مسلم ومسيحي ويهودي.. عنصرية ‘‘إسرائيل‘‘ تشمل الجميع
2 أيار 2020
لماذا يصر العدوان السعودي على إستمرار الحرب باليمن بشهر رمضان؟
لماذا يصر العدوان السعودي على إستمرار الحرب باليمن بشهر رمضان؟
2 أيار 2020
هل خرج وحش ‘‘داعش‘‘ من القمقم ثانية في العراق؟
هل خرج وحش ‘‘داعش‘‘ من القمقم ثانية في العراق؟
2 أيار 2020
سلطات البحرين تعامل المعتقلين السياسيين كأسرى حرب !
سلطات البحرين تعامل المعتقلين السياسيين كأسرى حرب !
2 أيار 2020
بالفيديو: العدوان السعودي يستهدف غذاء الشعب اليمني
بالفيديو: العدوان السعودي يستهدف غذاء الشعب اليمني
2 أيار 2020
الرئيس روحاني: نشهد منحى تنازلياً لمرض كورونا في البلاد
الرئيس روحاني: نشهد منحى تنازلياً لمرض كورونا في البلاد
1 أيار 2020
الخليج الفارسي بيتنا ومكان تواجد الشعب الايراني العظيم
الخليج الفارسي بيتنا ومكان تواجد الشعب الايراني العظيم
30 نيسان 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن