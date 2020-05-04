وزيرا الصحة الايراني والباكستاني يبحثان التعاون لمكافحة كورونا

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الباكستانية في بيان صحفي أن وزير الصحة الباكستاني والمساعد الخاص لرئيس الوزراء في باكستان ظفر ميرزا، عقد اجتماعا افتراضيا مع وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سعيد نمكي، بحثا فيه الوضع الناجم عن إنتشار فيروس كورونا، والعلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين أكثر فاكثر في ظل الظروف الراهنة.



ويضيف البيان، ان وزيري صحة إيران وباكستان استعرضا خلال الإجتماع الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل حكومتي البلدين لإحتواء وباء كورونا.



وأشاد وزير الصحة الباكستاني في البيان بالخطوات الفاعلة التي اتخذتها الجمهورية الاسلامية الإيرانية للسيطرة على إنتشار فيروس كوفيد-19.



بدوره اكد وزير الصحة الإيراني على علاقات الأخوة وحسن الجوار بين البلدين، معلنا استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتقاسم خبراتها مع دولة باكستان الصديقة والجارة في مجال تطبيق خطة التباعد الإجتماعي في سياق مكافحة فيروس كورونا.



وبلغ اجمالي عدد الاصابات بفيروس كورونا في مختلف المدن الباكستانية 20 ألفا و186 حالة، توفي 462 شخصا منهم، فيما تعافى 5 آلاف و590 مصابا حتى الآن.