الصحة العالمية: ليبيا لم تخرج من دائرة خطر كورونا

وقال رمضان عصمان، اليوم الإثنين في تصريح له إن هذه الصفحات تسعى لعرقلة التدابير الاحترازية التي وضعتها الجهات الطبية المختصة لمنع انتشار الفيروس، مؤكدا أن الجهة الوحيدة المخولة بالتصريح فيما يخص صحة المجتمع هي المركز الوطني لمكافحة الأمراض.



كما دعا المواطنين إلى عدم الالتفات لمثل هذه الأخبار، والحرص على التقيد بالتدابير والإجراءات الاحترازية، والالتزام بتطبيق قرار حظر التجول، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.



كما طالبت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف، لمسؤولين عن الصحة في ليبيا بتوخي الحذر في مواجهة التهديد الصحي الخطير الذي يشكله انتشار فيروس كورونا في البلاد.



وقالت إليزابيث هوف، في بيان لها اليوم الاثنين، إن الأرقام المنخفضة التي يتم الإبلاغ عنها يجب ألا تبث بشعور زائف بالأمان، مؤكدة أن ليبيا في المراحل الأولى من الوباء ولم تصل بعد إلى ذروة العدوى.



ودعت هوف السلطات الصحية في ليبيا إلى زيادة إجراءات الاختبارات في جنوب ليبيا، وتوسيع نطاق التحاليل لتشمل المرضى الذين يعانون من الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا والالتهابات التنفسية الحادة، مؤكدة أنه من الضروري توفير إمدادات كافية ومنتظمة من مجموعات الاختبار.