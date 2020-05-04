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الاثنين 4 أيار 2020 ساعة 18:55

الرئيس الأسد يتطلع على اخر مستجدات كورونا في البلاد

الرئيس الأسد يتطلع على اخر مستجدات كورونا في البلاد
وجاء هذا الاجتماع لبحث آخر مستجدات التصدي للجائحة وآثارها على الحياة اليومية للمواطنين وخاصة على الصعيد المعيشي.

واشار الرئيس الأسد الى انه بالتوازي مع التحدي الصحي هناك تحد آخر هو التحدي الاقتصادي الذي نواجهه بعد حرب مستمرة منذ أكثر من 9 سنوات وحصائر جائر على الشعب، وأتت جائحة كورونا لتخلق حالة من الإنغلاق والانكماش الاقتصادي العالمي.

وقال الأسد انه وإضافة إلى كل ما سبق، هناك من استغل هذه الجائحة من بعض الجشعين وخلقوا حالة من الاحتكار من أجل تحقيق أرباح فاحشة على حساب المواطنين عبر رفع الأسعار.

واضاف ان كل ما سبق من مشاكل وتحديات لا يعني أننا غير قادرين على فعل شيء بل هناك الكثير من الإجراءات التي يمكن للحكومة القيام بها بما يؤثر إيجابياً في حياة المواطن وتأمين حاجياته وأهمها إيجاد الحلول لفرق أسعار المحاصيل الغذائية المنتجة محلياً ما بين المزارع والمواطن.

واعتبر الرئيس الاسد ان ذلك يمكن أن يحصل في حال كسر الحلقات الوسيطة بينهما وأن تكون الدولة لاعباً رئيسياً في السوق ما يؤدي إلى خفض الأسعار من خلال المؤسسات الاقتصادية التابعة للقطاع العام وعلى رأسها المؤسسة السورية للتجارة والتي يجب أن تلعب دور التاجر الأساسي ولكن لصالح المواطن.
رقم : 860670
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