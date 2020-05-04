لا إصابات جديدة بكورونا في قطاع غزة

وقال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين: إن المختبر المركزي في قطاع غزة أجرى 339 فحصاً مخبرياً ظهرا جميع نتائجها سلبية، مبيناً أنه لا يزال عدد كبير من العينات تحت الفحص.



وبين القدرة أن وزارته أنهت الحجر الصحي لـ 250 مواطنًا من العائدين لقطاع غزة، وفق البرتوكول الصحي المعتمد، مؤكدًا أن جميعهم بحالة صحية جيدة.



وأوضح أن وزارته تجري في هذه الأثناء الترتيبات والإجراءات اللازمة، لإنهاء الحجر الصحي لـ 362 مستضافًا خلال الساعات القادمة بعد إتمام الفحوصات المخبرية اللازمة.



ولفت "القدرة" إلى أن الطاقم الطبي للوزارة لا يزال يُتابع الحالات المصابة بالفيروس بمستشفى العزل برفح، وعددهم خمسة، كما لا تزال 3 حالات من المتعافين داخل مركز الحجر الصحي بمعبر رفح.



وتُعاني وزارة الصحة، وفق "القدرة"، نقصًا حادًّا في الموارد الصحية الأساسية جراء نفاد 44% من الأدوية، و29% من المستهلكات الطبية، و56% من لوزام المختبرات وبنوك الدم.



وطالب المؤسسات الأممية والجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها الكاملة في رفع الحصار الإسرائيلي والإسراع في إنقاذ الوضع الصحي في قطاع غزة وتلبية الاحتياجات والمستهلكات الطبية للقطاع.



وبيّن أن تفشي الوباء في الدول المجاورة، وعودة المرض لبعض المتعافين في عدد من الدول، يُقلق الطواقم الطبية في قطاع غزة.



وأكد "القدرة" أن الضامن الرئيس لنجاح سلسلة الإجراءات الاحترازية، يكمن في تعزيز السلوك المجتمعي، مشددًا على ضرورة عدم التراخي والتهاون في ذلك.