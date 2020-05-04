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الاثنين 4 أيار 2020 ساعة 20:41

طهران تؤكد ضرورة تنفيذ الإتفاقات الإقتصادية مع أنقرة

طهران تؤكد ضرورة تنفيذ الإتفاقات الإقتصادية مع أنقرة
وأفاد الموقع الإعلامي لرئاسة الجمهورية، بأن محمود واعظي أشار في إتصال هاتفي مع وزيرة التجارة التركية روخسار بكجان اليوم الإثنين الى الظروف الراهنة التي تعاني منها اقتصادات دول المنطقة والعالم الناجمة عن إنتشار فيروس كورونا، مؤكدا ضرورة إستئناف المبادلات الحدودية والنقل البري بين البلدين مع الإلتزام التام بجميع البروتوكولات والتوصيات الصحية، بهدف تعزيز العلاقات التجارية الثنائية أكثر من ذي قبل.

واعتبر واعظي تعزيز التعاون في مجال النقل السككي بأنه يؤدي بالتالي الى انعاش التجارة بين البلدين، لافتا الى أن مذكرات التفاهم بشأن التجارة التفضيلية باتت قيد الدراسة من قبل الجانبين.
وعلى صعيد آخر، نوه رئيس مكتب رئاسة الجمهورية إلى الإنجازات القيمة التي حققها الأطباء والشركات القائمة على المعرفة، وكذلك المراكز العلمية والطبية والبحثية في إيران في مجال مكافحة فيروس كورونا، مؤكدا استعداد الجمهورية الإسلامية لتقاسم خبراتها مع تركيا في هذا الصدد.

الى ذلك، أكدت وزيرة التجارة التركية على ضرورة إستئناف العلاقات التجارية والإقتصادية بين البلدين في ظروف الأزمة الإقتصادية الراهنة جراء انتشار فيروس كورونا في العالم وأضافت، ان التبادل التجاري مع إيران جار حاليا عبر الخطوط السككية وان الحكومة التركية تتطلع الى تطويره، كما انها تهدف الى إستئناف التبادل التجاري البري مع إيران مع الإلتزام بالبروتوكولات الصحية.

وفيما أكدت السيدة روخسار بكجان حرص أنقرة على تعزيز العلاقات مع إيران خاصة في قطاع التجارة والإقتصاد، أعربت عن أملها في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين من خلال إدخال الإتفاقات الثنائية المسبقة حيز التنفيذ.

كما أشارت الى الإتصالات الهاتفية بين كبار المسؤولين في القطاع الصحي للبلدين بشأن تبادل الخبرات في مكافحة كورونا، وأشادت بالأداء الناجح لإيران في هذا الصدد، مؤكدة رغبة تركيا في الإستفادة من خبرات إيران في هذا المجال.
رقم : 860681
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