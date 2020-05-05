الدفاعات السورية تتصدى لعدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ على حلب

ونشرت "الإخبارية" السورية الفيديو عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" بتعليق، "مشاهد خاصة للإخبارية من تصدي وسائط الدفاعات الجوية لعدوان إسرائيلي على مركز البحوث في حلب".



وكان سلاح الدفاع الجوي السوري تصدى لأهداف هاجمت السماء السورية، وحاولت استهداف أحد المواقع العسكرية في ريف حلب الشرقي.



وقال مصدر أمني سوري، إن "العدوان الإسرائيلي على مواقع عسكرية بريف حلب الشرقي مساء امس تم عبر طائرات استخدمت أجواء قاعدة التنف التي تسيطر عليها "قوات الاحتلال الأمريكي" على المثلث السوري العراقي الأردني".



وقال المصدر الأمني في حديث مع وكالة "سبوتنيك"، إن "الطائرات الحربية الإسرائيلية قامت باستخدام أجواء منطقة "التنف" مرورا بأجواء الحدود السورية العراقية، وصولا إلى منطقة الجزيرة السورية شرق نهر الفرات حيث مناطق نفوذ جيش الاحتلال الأمريكي والميلشيات الكردية الخاضعة له".



وأوضح المصدر، أن "الطائرات الإسرائيلية نفذت العدوان على موقعين عسكريين في ريف حلب الشرقي من أجواء المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الأمريكي شرق الفرات".



وأشار المصدر الأمني إلى أن "العمل جار حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن هذا العدوان ولا معلومات عن وقوع أي أضرار بشرية حتى اللحظة".