حماس تتابع ملف حظر عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان

وكانت السلطات اللبنانية قررت أنها لن تسمح للّاجئين الفلسطينيين الذين يحملون وثائق سفر لبنانية من العودة إلى لبنان عبر برنامج الرحلات الطارئة لإعادة اللبنانيين العالقين في الخارج بسبب أزمة كورونا.



وأوضحت الحركة، في بيان لها، أن القيادي الرشق طالب اللواء إبراهيم بالتدخل لمراجعة القرار ورفع الحظر، ومعاملة اللاجئين الفلسطينيين أسوة بأشقائهم اللبنانيين حسبما افاد المركز الفلسطيني للإعلام.



وأكد الرشق أهمية تعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين، واحترام سيادة لبنان، ودعم أمنه واستقراره.



بدوره وعد اللواء إبراهيم بإجراء الاتصالات اللازمة لتعديل قرار الحكومة اللبنانية المتعلق بعودة الفلسطينيين لما في ذلك من مصلحة مشتركة وحرص على العلاقة الأخوية.