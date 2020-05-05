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الثلاثاء 5 أيار 2020 ساعة 08:30

السودان..إصابة مساعد البشير بفيروس كورونا داخل السجن

السودان..إصابة مساعد البشير بفيروس كورونا داخل السجن
وقالت الداخلية السودانية في بيان نقلته وكالة الأنباء السودانية "سونا"، "تعرض المواطن أحمد محمد هارون، الموقوف بسجن كوبر، لأزمة صحية بناء عليه تم أخذ عينة للفحص للاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد بتاريخ 21 أبريل/نيسان المنصرم".

وأوضحت الداخلية، أنه نقل إلى مستشفى الشرطة في اليوم التالي، وجاءت النتيجة سلبية إبان تواجده بالمستشفى وإثر حدوث مضاعفات تم عمل أشعة مقطعية وفحص ثاني جاءت نتيجته موجبة، ودعم بفحص ثالث وكان موجبا أيضا".

وأكدت الداخلية السودانية، أنه "تم عمل الاحتياطات الطبية اللازمة وعزل المريض في مكان إقامته بالمستشفى تمهيدا لنقله لموقع آخر ".

وأشارت الداخلية السودانية إلى تحسن حالة المساعد السابق للرئيس المعزول عمر البشير، أحمد هارون، حيث تم نقله لموقع عزل يؤمن الرعاية الصحية ومطلوبات الحراسة والتأمين".

وأفادت الداخلية، بأنه "سيتم إعادة هارون إلى سجن كوبر ريثما تسمح حالته الصحية بذلك".

وأكدت أسرة القيادي في حزب "المؤتمر الوطني" السوداني المنحل، أحمد هارون، إصابته بفيروس "كورونا" داخل سجن كوبر، نهاية الشهر الماضي.

وسجلت السودان 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والمسبب لمرض (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات في السودان ارتفع إلى 678 حالة، بينها 41 وفاة، مشيرة إلى تماثل 9 حالات للشفاء ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 61.
رقم : 860755
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