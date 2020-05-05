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الثلاثاء 5 أيار 2020 ساعة 08:36

فلسطين.. تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الخليل

فلسطين.. تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الخليل
وقالت الكيلة في تصريح لها: إن 6 من الإصابات سجلت في السموع، وإصابة واحدة في مدينة الخليل وإصابة في الظاهرية بمحافظة الخليل.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن الإصابات سجلت لدى 3 عمال و5 مخالطين، مضيفة أنه بتسجيل الإصابات الجديدة فإن الحصيلة الإجمالية ترتفع إلى 532 إصابة في فلسطين.

وأهابت وزيرة الصحة المواطنين الفلسطينيين الالتزام بإجراءات السلامة والوقائية وتجنب الزيارات العائلية والإفطارات الجماعية، للحد من انتشار الفيروس حسبما افاد المركز الفلسطيني للاعلام.

من جهته، أشار المدير العام للرعاية الصحية الأولية ومسؤول ملف كورونا في فلسطين، كمال الشخرة إلى أن طواقم الطب الوقائي تجري عملية حصر لمخالطي المصابين الثمانية، حيث تؤخذ عينات منهم لفحصها.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الكيلة، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في فلسطين.

وأوضحت الوزيرة الكيلة، خلال الإيجاز الصحفي -مساء الاثنين-، أن الإصابتين لشخصين أحدهما من السموع في الخليل، والآخر من القدس.

وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة في فلسطين وصل إلى 369 حالة، منها 384 في المحافظات الشمالية؛ 219 منها في القدس، و5 حالات في قطاع غزة، مبينة أن العمال ومخالطيهم يشكلون 75% من مجمل الإصابات.

وذكرت الكيلة أنه ارتفعت حالات التعافي إلى 25 حالة في الضفة و12 حالة أخرى في القدس، كما أن 40 ألفًا أنهوا الحجر الصحي، موضحة أن وزارتها أوصت بتمديد حالة الطوارئ ومواصلة إغلاق المدارس والجامعات، حتى يتم الاستمرار في محاولات السيطرة على الوباء.
رقم : 860759
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