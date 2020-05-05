افتتاح 6 مشاريع كهربائية وسط ايران

وشمل التدشين 6 مشاريع تختص بالبنى التحتية والارضيات بصناعة الكهرباء في المحافظة بقيمة 2.49 تريليون ريال ( رسميا الدولار= 42 الف ريال).



كما شمل اطلاق العمليات التنفيذية في مشروعين آخرين.