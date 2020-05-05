بنك الكويت المركزي يعلن تراجع الأصول الإحتياطية بنسبة 1.9%

وحسب بيان بنك الكويت المركزي، تراجعت الأصول الاحتياطية للكويت من قرابة 12.42 مليار دينار (39.96 مليار دولار) في فبراير/شباط السابق له.



وزادت الاحتياطيات بنسبة 5.8% في مارس/آذار الماضي على أساس سنوي، من 11.52 مليار دينار (37.1 مليار دولار) الشهر المماثل من 2019.



وتضمنت احتياطيات البلد الغني بالنفط، 11.42 مليار دينار (36.8 مليار دولار) رصيد الودائع والعملات، إضافة لنحو 564.3 مليون دينار (1.82 مليار دولار) حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي، وأيضا نحو 166.2 مليون دينار (536.1 مليون دولار) رصيد لدى "النقد الدولي".



كانت احتياطيات الكويت الأجنبية، ارتفعت بنسبة 7.2% في 2019 إلى 40 مليار دولار، مقارنة مع 37.1 مليار دولار بالعام السابق له.



وتأثرت ميزانية من انهيار أسعار النفط خلال مارس/آذار الماضي، وبدء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد.



ويعتمد اقتصاد الكويت على الصناعة النفطية، ويشكل أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية، ويبلغ إنتاجها النفطي 2.8 مليون برميل يوميا.