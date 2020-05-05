'اسود الصحراء' انتهت بتطهير مناطق وهلاك 5 إرهابيين

وقال نائب قيادة عمليات الأنبار للحشد أحمد نصر الله انه “بعد انطلاق عملية أسود الصحراء تم تطهير عدة مناطق تقع غرب محافظة الأنبار وتطويق ومداهمة وادي حوران ووادي الحسينيات والملصي والكعره والحلكوم والمدهم وأم اللوز وصولاً للعجرميات والعوديان الثلاثة وعود النسر.



وأكد نصرالله انه “تم التجول في داخل الممرات الوعرة بين منطقة وأخرى وتطويقها ٣٦٠ درجة من كافة القوة المتجحفلة في هذه العمليات”، مبينا ان “العملية أسفرت عن قتل خمسة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي واعتقال أربعة مشتبه بهم وتفجير عجلة مفخخة والعثور على ثلاثة أحزمة ومصادرة ثلاث درجات نارية كان يستخدمها داعش الإرهابي وبالإضافة الى حرق بعض المضافات في مناطق متفرقة”.

