تايلاند تسجل أقل عدد إصابات بفيروس كورونا منذ نحو شهرين

وقالت السلطات، إن الإصابة الجديدة تعود لرجل تايلاندي في الخامسة والأربعين من إقليم ناراتيوات في جنوب البلاد.



من جهته قال تاويسين ويسانويوتين، المتحدث باسم مركز إدارة وضع كوفيد-19 التابع للحكومة، إن عدد حالات الإصابة الجديدة تراجع في الأسبوعين الماضيين، باستثناء بؤرة في مركز لاحتجاز المهاجرين في جنوب تايلاند، حيث رُصدت 60 حالة إصابة جديدة خلال هذه الفترة.



وأضاف المتحدث أن 2747 مريضا تعافوا، فيما لا يزال 187 يعالجون في المستشفيات. وسجلت تايلاند 2988 إصابة و54 وفاة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي المرض في البلاد في يناير الماضي.