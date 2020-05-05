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الثلاثاء 5 أيار 2020 ساعة 11:50
بدء جلسة المجلس الأعلى للدفاع اللبناني برئاسة عون
وكان الرئيس عون استقبل صباح اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، قبيل انعقاد المجلس الاعلى للدفاع.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
860815
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