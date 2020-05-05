السودان واثيوبيا يتفقان على تشكيل لجنة لترسيم الحدود

وقال مجلس الوزراء السوداني، في بيان، إن رئيسي الحكومتين السودانية والإثيوبية، ناقشا خلال اتصال هاتفي العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بجانب عدد من القضايا المهمة من بينها ترسيم الحدود، وتشكيل لجنة فنية لإنهاء هذه المهمة في أقرب وقت.



وأكد آبي أحمد أن العلاقات بين البلدين من المتانة بمكان بحيث لا تسمح بأي توترات، وأي اتجاه من هذا النوع سيتم حسمه من خلال التواصل المباشر، والحوار الشفاف بين قيادات البلدين السياسية والعسكرية، وذلك لخصوصية العلاقة والمصالح المشتركة بين البلدين.



وفي أبريل/نيسان الماضي، شهدت إثيوبيا والسودان حالة من النشاط الدبلوماسي المكثف لتجاوز العقبات المتعلقة بترسيم الحدود بين البلدين في إطار الاتفاق والتفاهم المشترك.



وقالت مصادر مطلعة إن رئيس مجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان سلم رسالة لرئيس هيئة أركان الجيش الإثيوبي الفريق أول آدم محمد، تتضمن عدة مطالب تتعلق بترسيم الحدود بين البلدين.



وأضافت المصادر لـ"العين الإخبارية"، أن رسالة البرهان تضمنت عدة مطالب من بينها تحديد موعد للاتفاق على نشر قوات مشتركة على الحدود، وانسحاب قوات إثيوبية من المناطق الحدودية، وتحديد موعد للتفاوض حول عملية ترسيم الحدود مع البدء في وضع علامات في المناطق الحدودية.



وكان رئيس هيئة الأركان الإثيوبي الفريق أول آدم محمد زار الخرطوم، وأجرى جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، ورئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان.