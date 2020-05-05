الصحة التونسية تعلن وفاة و5 إصابات بكورونا

وقالت وزارة الصحة التونسية: "العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 1018، بعد تسجيل 5 إصابات".



وأضافت أن حالات الشفاء المؤكدة بالفيروس ارتفعت إلى 406.



وذكرت الصحة التونسية أنها أجرت حتى الآن 24 ألفا و853 تحليلا مخبريا.



ودعت الوزارة "كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون وكل إجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر العام بكل مناطق البلاد وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره".



ودخلت تونس، يوم الإثنين، مرحلة حجر صحي موجّه، سمح فيه لبعض القطاعات بالعودة للنشاط بعد قرابة الشهر ونصف الشهر من الحجر الصحي الشامل.