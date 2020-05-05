تمديد التعبئة العامة في لبنان حتى 24 أيار الحالي

وقد إنتهت قبل قليل جلسة المجلس الذي عقد في ​قصر بعبدا​ برئاسة ميشال عون.



والتأم المجلس الاعلى للدفاع في لبنان قبل ظهر اليوم الثالثاء في القصر الجمهوري برئاسة عون و مشاركة رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، و عددا من الوزراء و القيادات الامنية و العسكرية.