تحركات امريكية بالشدادي بعد عمليات 'داعش' في العراق

وقالت مصادر سورية ان التحالف الغربي بقيادة اميركا يعمل على نقل ارهابيين من جماعة داعش الوهابية المحتجزين في سجون تابعة لما تسمى قوات الحماية الكردية "قسد" في محافظة الحسكة إلى قواعدها في العراق.



ويقوم المحتجزون داخل هذه السجون بعمليات عصيان بين الفينة والاخرى. كما سيطروا سابقا على طابق كامل من سجن في الحسكة.



ويواصل التحالف الغربي بقيادة اميركا اعماله العدائية في سوريh والعراق. وما يزال يعمل على نقل ارهابيي من جماعة داعش الوهابية المحتجزين في سجون تابعة لما تسمى قوات الحماية الكردية "قسد" في محافظة الحسكة إلى قواعدها في العراق.



وقالت مصادر اهلية أن ست عربات للقوات الأميركية دخلت من العراق وتوجهت إلى أحد السجون شرق مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي وعادت باتجاه الأراضي العراقية. مشيرة الى ان هذه العربات قامت بنقل عدد من إرهابيي داعش.



وعلى مايبدو فان ما يجري في السجون التي تسيطر عليها الجماعات الكردية مخطط له، حيث ان نقل ارهابيي داعش جاء بعد يوم من عصيان جديد لهؤلاء المسلحين داخل سجن الصناعة بمدينة الحسكة وسط تحليق لطائرات التحالف الاميركي وذلك حسب ما اعلنت عنه تنسيقيات الجماعات المسلحة.