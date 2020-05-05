نائب ايراني: قمر ‘‘نور‘‘ الصناعي أظهر جوانب جديدة لاقتدارنا العسكري

وهنّأ النائب عبدالغفور ایران ‌نجاد، في كلمته خلال الاجتماع المفتوح للنواب اليوم الثلاثاء، بذكرى تأسيس الحرس الثوري التي صادفت يوم 21 نيسان/ ابريل الماضي، مشيداً بذات الوقت بشجاعة البطل الفريق الشهيد قاسم سليماني الذي أغتالته الايدي الآثمة للاميركيين الارهابيين.



وأشاد بنجاح إطلاق قمر نور الصناعي وعدّه إنجازا كبيرا كشف عن جوانب جديدة للاقتدار العسكري الايراني في المنطقة.



وأشار الى تصريح قائد الثورة ومطالبته الغربيين بمغادرة الخليج الفارسي وقوله "اذهبوا الى خليج الخنازير وأقيموا مناوراتكم هناك"، مؤكدا أن الخليج الفارسي سيبقى مرتبطا باسم ايران وشعبها.



وفي سياق آخر أثنى على جهود السلطة القضائية ورئيسها آية الله ابراهيم رئيسي على صعيد تحقق العدالة والتصدي لمنتهكي القانون ماأثمر عن تعزيز الامل في البلاد.



وعدّ المشاريع الاعمارية في منطقة جابهار كمشروع تطوير الميناء وتشييد مستشفى في بلدة كنارك ووضع حجر الاساس لمطار جابهار الدولي من بين الانجازات التي تحققت اثناء مسؤوليته النيابية.