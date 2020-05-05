قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في القدس المحتلة

وأعتقلت قوات الاحتلال أمين سر المؤتمر الشعبي اللواء بلال النتشة، ومدير مكتبه معاذ الأشهب، ورئيس لجنة رعاية المقابر الحاج مصطفى أبو زهرة، بعد مداهمة منازلهم.



كما اعتقلت قوات الاحتلال سبعة شبان من قرية العيسوية شمالي شرق القدس، بعد اقتحام منازلهم.



وذكر شهود عيان أن مواجهات عنيفة اندلعت في حي عبيد بقرية العيسوية، خلال اعتقال الشبان.



والشبان المعتقلون هم: محمود رمضان عبيد، داوود عبيد، محمود محمد عبيد، ضياء أيمن عبيد، أمير عواد ، يوسف علي الكسواني، عبود درباس.



وفي بلدة سلوان، اعتقلت قوات الاحتلال المقدسي جاد الغول بعد دهم منزله وتفتيشه.



وتعتبر هذه المرة الثانية على التوالي التي تعتقل فيها قوات الاحتلال شبانا من قرية العيسوية خلال عدة أيام، حيث اعتقلت 7 شبان، ومددت توقيفهم لليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء.