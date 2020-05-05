قوى العدوان تواصل خروقاتها وتغير على مأرب والجوف

وأوضح مصدر أمني يمني، أن قوى العدوان أطلقت صاروخين موجهين على منزل مواطن في شارع الخمسين بمدينة الحديدة واستهدفت بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة حارة الضبياني في منطقة 7 يوليو السكنية.



وأشار المصدر إلى أن قصفاً مدفعياً لقوى العدوان استهدف مطار الحديدة الدولي، فيما استحدثت جرافتان عسكريتان تحصينات قتالية شرق مدينة الشباب في شارع الـ 90.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية مجزر بمحافظة مأرب، وست غارات على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف.



وأدان المصدر إمعان وتعمد تحالف العدوان الغاشم باستهداف المواطنين.. مستنكرا صمت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إزاء هذه الجرائم البشعة التي يرتكبها تحالف العدوان يوميا بحق أبناء الشعب اليمني، داعيا كافة أحرار وشرفاء العالم للتدخل لوضع حد للمجازر الممنهجة وإيقاف العدوان.