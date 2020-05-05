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الثلاثاء 5 أيار 2020 ساعة 13:44

القوات الامنية تطهر ناحية مكيشيفة ولامقام لـ'داعش'

القوات الامنية تطهر ناحية مكيشيفة ولامقام لـ
ودمرت قوات الحشد والقوى الامنية عددا من المضافات التابعة لجماعة "داعش" الوهابية في ناحية مكيشيفة .

وكانت القوات العراقية قد اطلقت عملية عسكرية من أربعة محاور لتفتيش والبحث عن بقايا داعش ضمن ناحية مكيشيفة والمناطق المحاذية لغرب نهر دجلة.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان لها إنه "شرعت قطعات قيادة عمليات صلاح الدين وألوية 45 و35 و42 و6 بالحشد الشعبي، بعملية عسكرية ومن أربعة محاور لتفتيش وللبحث عن فلول داعش المنهزمة ضمن ناحية مكيشيفة والمناطق المحاذية لغرب نهر دجلة".

تأتي هذه العملية بعد تبنى جماعة "داعش"، اليوم الثلاثاء (5 أيار 2020)، هجوم ناحية مكيشيفة شمالي سامراء، الذي وقع السبت، وراح ضحيته عدد من القوات الأمنية والحشد الشعبي.

وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت، السبت (2 آيار 2020)، استشهاد وإصابة 14 مقاتلاً إثر تعرض نقطة أمنية تابعة للحشد الشعبي في منطقة مكيشيفة، بمحافظة صلاح الدين، لهجوم من قبل عناصر داعش.
رقم : 860840
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