أكثر من نصف مليون شخص خضعوا لفحص كشف كورونا

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الثلاثاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1323 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 99 الفا و 970 حالة لغاية الان بينهم 2685 في وضع حرج.



واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 80 الفا و475 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 63 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 6340 شخصا.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة : ان 519 الف و543 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.