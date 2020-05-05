لبنان بين الدول الـ15 التي إنتصرت على كورونا

بيروت (اسلام تايمز) - نشر حساب "End Coronavirus Dot Org" عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ رسما بيانيا، يكشف عن الدول التي إنتصرت على ​فيروس كورونا​، ويحتل ​لبنان​ المرتبة 15 من بين هذه الدول.