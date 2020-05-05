الحوثي ينتقد الصمت الدولي أمام مجازر العدوان في اليمن

وكتب الحوثي في تغريدة له على تويتر: "من لم يستيقظ ضميره لمجازر العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه المباشرة طوال هذه السنوات فكيف به سيستيقظ ضميره فجأة بدون مقدمات ولم نرى حتى إدانة واحدة من قبل . ان التوجه الحقيقي الذي يحمل نبرات الحرية لا يمكن أن يغض طرفه عن العدوان والحصار الذي يواجه الجمهورية اليمنية ."



ويرتكب تحالف العدوان السعودي - الإماراتي مجازر يومية بحق أبناء الشعب اليمني، من قصف المناطق السكنية في أنحاء اليمن الى احتجاز السفن والمشتقات النفطية والغذائية واستمرار الحصار والتجويع الشعب اليمني، وسط صمت دولي مخزي.