الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 5 أيار 2020 ساعة 14:46

الحوثي ينتقد الصمت الدولي أمام مجازر العدوان في اليمن

الحوثي ينتقد الصمت الدولي أمام مجازر العدوان في اليمن
وكتب الحوثي في تغريدة له على تويتر: "من لم يستيقظ ضميره لمجازر العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه المباشرة طوال هذه السنوات فكيف به سيستيقظ ضميره فجأة بدون مقدمات ولم نرى حتى إدانة واحدة من قبل . ان التوجه الحقيقي الذي يحمل نبرات الحرية لا يمكن أن يغض طرفه عن العدوان والحصار الذي يواجه الجمهورية اليمنية ."

ويرتكب تحالف العدوان السعودي - الإماراتي مجازر يومية بحق أبناء الشعب اليمني، من قصف المناطق السكنية في أنحاء اليمن الى احتجاز السفن والمشتقات النفطية والغذائية واستمرار الحصار والتجويع الشعب اليمني، وسط صمت دولي مخزي.
رقم : 860853
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني يؤكد على تنفيذ سياسة تنمية الصادرات الايرانية
روحاني يؤكد على تنفيذ سياسة تنمية الصادرات الايرانية
السيد نصر الله يضع النقاط على الحروف..
السيد نصر الله يضع النقاط على الحروف..
5 أيار 2020
النظام الصحي في اليمن على حافة الانهيار
النظام الصحي في اليمن على حافة الانهيار
5 أيار 2020
الحشد الشعبي درع العراق الحصينة في مواجهة هجمات ‘‘داعش‘‘
الحشد الشعبي درع العراق الحصينة في مواجهة هجمات ‘‘داعش‘‘
5 أيار 2020
المانيا.. لماذا التصويب على الجناح السياسي لحزب الله؟
المانيا.. لماذا التصويب على الجناح السياسي لحزب الله؟
5 أيار 2020
الدفاعات السورية تتصدى لعدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ على حلب
الدفاعات السورية تتصدى لعدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ على حلب
5 أيار 2020
السيد حسن نصرالله يرد على قرار ألمانيا ضد حزب الله
السيد حسن نصرالله يرد على قرار ألمانيا ضد حزب الله
4 أيار 2020
ترامب والإتفاق النووي و ‘‘لقلق‘‘ الكنيسة
ترامب والإتفاق النووي و ‘‘لقلق‘‘ الكنيسة
4 أيار 2020
إنعدام الأمن في سيناء؛ أسباب الوجود والاستمرارية
إنعدام الأمن في سيناء؛ أسباب الوجود والاستمرارية
4 أيار 2020
تفاقم الفقر والجوع والانقسامات الطبقية في أعقاب سياسات ترامب !
تفاقم الفقر والجوع والانقسامات الطبقية في أعقاب سياسات ترامب !
4 أيار 2020
من ضمنها إيران.. 4 جيوش تطور سلاحاً خارقاً لا يمكن اعتراضه
من ضمنها إيران.. 4 جيوش تطور سلاحاً خارقاً لا يمكن اعتراضه
4 أيار 2020
جهانبور يكشف آخر مستجدات كورونا بإيران والعالم
جهانبور يكشف آخر مستجدات كورونا بإيران والعالم
4 أيار 2020
لا فرق بين مسلم ومسيحي ويهودي.. عنصرية ‘‘إسرائيل‘‘ تشمل الجميع
لا فرق بين مسلم ومسيحي ويهودي.. عنصرية ‘‘إسرائيل‘‘ تشمل الجميع
2 أيار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن