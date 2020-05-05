الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 5 أيار 2020 ساعة 14:56

أول تعليق من وزيرة الهجرة المصرية على ما حدث في الكويت

أول تعليق من وزيرة الهجرة المصرية على ما حدث في الكويت
وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج في تصريحات تلفزيونية: "هذا مشهد وصورة مؤسفة لا ينبغي أن تظهر بتلك الطريقة".

وتابعت مكرم قائلة "الاحتجاجات تمت بناء على مجموعات تم تكوينها على مواقع التواصل الاجتماعي، لأهداف مغرضة، وزعزعة ثقة المواطن المصري في دولته، وتأجيج المشاعر لاستنفار مشاعر الجانبين المصري والكويتي".

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت أن قوات الأمن التابعة لها قامت بفض شغب، قام به عدد من أفراد الجالية المصرية الموجودين في مراكز الإيواء المخصصة لهم، مطالبة السلطات المصرية بالاستجابة لطلب عودتهم إلى بلادهم.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، مشيرة إلى أن الداخلية الكويتية أصدرت بيانا صحفيا، اليوم الأحد، قالت فيه: "فور حدوث الشغب والفوضى تدخل رجال الأمن وتم ضبط عددا منهم وتم تحويلهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

من جانبها، قالت الوزيرة المصرية إنها تتفهم مشاعر الأفراد الموجودين داخل مناطق العزل التي خصصتها الكويت، وخاصة بسبب وجود أطفال ونساء داخل هذه الشاليهات.
وقالت مكرم: "أتفهم الحالة ولكن رصدت في نفس التوقيت الأصوات تتعالى ببعض التجاوزات في حق الدولة المصرية والكويتية".

وقالت وزيرة الدولة للهجرة إن "المواطن عليه أن يثق في دولته وألا يقع فريسة للمحاولات التي تعمل على زعزعة هذه الثقة".

وأردفت قائلة "تأكدنا أن مناطق العزل التي وفرتها السلطات الكويتية عبارة عن شاليهات مكيفة".

واستطردت الوزيرة المصرية قائلة "نتفهم الظروف النفسية الصعبة التي يمر بها المواطن داخل معسكر العزل، لكن في نفس الوقت يجب أن تكون هناك سياسة لضبط النفس وتقدير الوضع".

وكانت السفارة المصرية في الكويت قد أصدرت بيانا صحفيا قالت فيه إنها تتابع تلك الأحداث المؤسفة.

وقالت السفارة المصرية: "تؤكد السفارة أن هذه التصرفات غير مقبولة بأي حال من الأحوال، وتعرب السفارة عن تقديرها لحسن تعامل السلطات الكويتية مع الموقف".

وأكدت السفارة على ثقتها الكبيرة في حكمة الأخوة بوزارة الداخلية".

وقالت السفارة المصرية إنها تتابع مع المسؤولين الكويتين، ترتيبات تسيير رحلات طيران لمخالفي الإقامة، التي قدمها الجانب الكويتي نهاية الأسبوع الماضي.

ولفتت السفارة إلى أنه سيتم تسيير رحلتين هذا الأسبوع للسيدات والأطفال وكبار السن، وسيتتبعها رحلات أخرى خلال الفترة المقبلة.

وفي 30 مارس/ أذار الماضي، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، قرارا يقضي بالسماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد دون دفع أي غرامات مالية مترتبة عليهم.

وكذلك دون تحمل تكاليف السفر وتذاكر الطيران في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).
رقم : 860861
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني يؤكد على تنفيذ سياسة تنمية الصادرات الايرانية
روحاني يؤكد على تنفيذ سياسة تنمية الصادرات الايرانية
السيد نصر الله يضع النقاط على الحروف..
السيد نصر الله يضع النقاط على الحروف..
5 أيار 2020
النظام الصحي في اليمن على حافة الانهيار
النظام الصحي في اليمن على حافة الانهيار
5 أيار 2020
الحشد الشعبي درع العراق الحصينة في مواجهة هجمات ‘‘داعش‘‘
الحشد الشعبي درع العراق الحصينة في مواجهة هجمات ‘‘داعش‘‘
5 أيار 2020
المانيا.. لماذا التصويب على الجناح السياسي لحزب الله؟
المانيا.. لماذا التصويب على الجناح السياسي لحزب الله؟
5 أيار 2020
الدفاعات السورية تتصدى لعدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ على حلب
الدفاعات السورية تتصدى لعدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ على حلب
5 أيار 2020
السيد حسن نصرالله يرد على قرار ألمانيا ضد حزب الله
السيد حسن نصرالله يرد على قرار ألمانيا ضد حزب الله
4 أيار 2020
ترامب والإتفاق النووي و ‘‘لقلق‘‘ الكنيسة
ترامب والإتفاق النووي و ‘‘لقلق‘‘ الكنيسة
4 أيار 2020
إنعدام الأمن في سيناء؛ أسباب الوجود والاستمرارية
إنعدام الأمن في سيناء؛ أسباب الوجود والاستمرارية
4 أيار 2020
تفاقم الفقر والجوع والانقسامات الطبقية في أعقاب سياسات ترامب !
تفاقم الفقر والجوع والانقسامات الطبقية في أعقاب سياسات ترامب !
4 أيار 2020
من ضمنها إيران.. 4 جيوش تطور سلاحاً خارقاً لا يمكن اعتراضه
من ضمنها إيران.. 4 جيوش تطور سلاحاً خارقاً لا يمكن اعتراضه
4 أيار 2020
جهانبور يكشف آخر مستجدات كورونا بإيران والعالم
جهانبور يكشف آخر مستجدات كورونا بإيران والعالم
4 أيار 2020
لا فرق بين مسلم ومسيحي ويهودي.. عنصرية ‘‘إسرائيل‘‘ تشمل الجميع
لا فرق بين مسلم ومسيحي ويهودي.. عنصرية ‘‘إسرائيل‘‘ تشمل الجميع
2 أيار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن