عون: يجب إيلاء كل الاهتمام لمساعدة اللبنانيين في الظروف الصعبة

ورأى انه "ينبغي إيلاء كل الاهتمام للاقتراحات المقدمة لمساعدة ال​لبنان​يين في الظروف الصعبة الراهنة لا سيما ما خص منها المساعدات الاجتماعية والاعفاءات ومطالب المؤسسات على انواعها"، مشددا على أن "ارتفاع اسعار السلع على اختلاف انواعها تخطى المقبول، ولا بد من اجراءات سريعة تعيد الانتظام وتفعّل المراقبة".



من جهة أخرى، أشار الرئيس إلى انه "في ذكرى شهداء لبنان و​الصحافة​ المصادف غدا، نحيي شهداءنا الذين سقطوا من اجل استقلال الوطن وحريته، ونذكر أيضا كل من قضى في سبيل لبنان ودفاعا عنه أينما كان ونأمل الا تكرر الأجيال القادمة مأساة الحروب الداخلية وأن يسعى السياسيون دوماً الى نزع فتائل الاختلاف بين اللبنانيين".