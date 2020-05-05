صنعاء تعلن تسجيل أول حالة مصابة بكورونا لمهاجر صومالي

وقال وزير الصحة في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة صنعاء: وصلنا بلاغ عن وجود الحالة في أحد الفنادق بأمانة العاصمة يوم الأحد الماضي وتحركت على الفور فرق التقصي الوبائي إلى الفندق حيث كان المصاب متوفيا.



وأوضح أنه تم أخذ عينة من المتوفي الصومالي الجنسية للفحص المخبري وأظهرت النتيجة أنه كان مصابا بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن المتوفي كان يعاني من أمراض مزمنة بالفشل الكلوي والتهاب مزمن في الكبد.



وبين أن فرق التقصي الوبائي قامت بالتحفظ على الجثمان وتم بعد ذلك تنفيذ إجراءات التعقيم والتطهير للفندق الذي كان فيه وتم الحجر على المخالطين اللصيقين للحالة.



وأهاب وزير الصحة بجميع المواطنين الالتزام بالإرشادات والإجراءات الاحترازية للوقاية من العدوى بالمرض والحد من الاختلاط والتواجد في الأسواق العامة والمولات.