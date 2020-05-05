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الثلاثاء 5 أيار 2020 ساعة 18:59
بلومبيرغ :

الوكالة الذرية سجلت رقما قياسيا بعمليات تفتيشها في ايران

الوكالة الذرية سجلت رقما قياسيا بعمليات تفتيشها في ايران
وحسب هذه الوكالة فإن عدد عمليات التفتيش التي قامت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للبرنامج النووي الإيراني العام الماضي كان رقمًا قياسيًا.

وفقًا لوثيقة بلومبرغ الإخبارية ، أظهر تقرير 2019 الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن عمليات التفتيش في العام الماضي استمرت نظرا لتمكنها من الوصول إلى المواقع النووية الإيرانية بشكل واسع النطاق.

وجاء في التقرير المكون من 129 صفحة ، والذي تم إعداده للدبلوماسيين حول تنفيذ الاتفاق النووي لعام 2015 ، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل التحقيق والتاكد من صدقية الجمهورية الاسلامية الايرانية في الالتزام بتعهداتها بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة.

وبحسب وكالة بلومبرغ ، فإن عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة للمنشآت النووية الإيرانية وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 10 سنوات.

وتظهر قائمة التحليلات والمراقبة التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إيران رقمًا قياسيًا جديدًا في عمليات التفتيش.

وقامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 1103 عمليات تفتيش لمواقع تخصيب اليورانيوم ومحطات الطاقة النووية في إيران.
رقم : 860881
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