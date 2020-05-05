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الثلاثاء 5 أيار 2020 ساعة 19:03
شرطة الأنبار: نقل العوائل السورية من داخل الرمادي إلى غربها
وقال كسار في بيان إنه "تم الاتفاق على نقل العوائل السورية المتواجدة في داخل الرمادي خلال مدة ٤٨ ساعة".
وأضاف أنه "سيتم نقل تلك العوائل الى مجمع كرفاني في الكيلو ١٨ غرب المدينة".
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
860884
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