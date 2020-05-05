مجلس الشعب السوري يصدر بيانا بمناسبة عيد الشهداء

وفي بيان له بمناسبة عيد الشهداء اليوم أكد مجلس الشعب أن: الاحتفال بعيد الشهداء تأكيد جديد من جماهير الشعب على مواصلة طريق النضال والتضحية الذي خطه الآباء والأجداد بدمائهم الزكية الطاهرة وحافز للمضي قدما في مواجهة كل الظروف والأزمات مهما كانت التضحيات ليبقى الوطن عزيزا شامخا منتصرا.



وقال المجلس إنه “بهذه المناسبة نعاهد أرواح شهدائنا الخالدين أبدا في قلوب وعقول ووجدان كل أبناء الوطن على استكمال مسيرة الدفاع عن أرض سورية الغالية لتبقى عزيزة منيعة عصية على الغزاة والطامعين”.



ووجه المجلس: تحية إجلال واكبار لأرواح شهداء سورية الأبرار ولرجال الجيش العربي السوري العقائدي البطل الذي كرس قيم الشهادة والشهداء من خلال تصديه الأسطوري لقوى الشر والعدوان والإرهاب الذي أعطى أنموذجا يحتذى بالتضحية والفداء دفاعا عن كرامة الوطن وعزته إلى جانب أبناء الشعب الصامد ليؤكد للعالم أجمع يوما بعد يوم أن الشعب العربي السوري لن يركع ولن يساوم حتى يحرر آخر ذرة من ثرى أرض الوطن الطاهرة في ظل قيادة السيد الرئيس بشار الأسد.