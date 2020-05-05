ترامب: لا علاقة للإدارة الأميركية بما اعلنه مادورو

وكشف الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو، اليوم الثلاثاء، أنّ أميركيَيْن من المعتقلين في محاولةِ الانقلاب الفاشلة ضده الأحد الماضي هما من فريقِ الحرسِ الشخصي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، اضافةً الى عسكريٍ مخضرم يملكُ شركةً أمنية في ولاية فلوريدا، وثلاثة عشَر مرتزقاً وصَفَهُم بالارهابيين.



وقال مادورو 'أنه في هذه العملية تم القبض على إيرن بيري، وهو من المرتزقة المحترفين في الولايات المتحدة وأعلن بنفسه انه عضوا في أمن الرئيس الاميركي دونالد ترامب، وتم القبض ايضا على لوك ألكسندر دينمان، وهو أيضًا عضو في أمن ترامب'.