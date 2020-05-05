الاحتلال ‘‘الاسرائيلي‘‘ يخرق المياه الاقليمية اللبنانية

وصدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه في لبنان البيان الآتي:



خرق زورقان حربيان تابعان للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 4 /5/ 2020 ما بين الساعة 18.09 والساعة 18.13، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 185 مترا".



وبتاريخ 5 /5 /2020 ما بين الساعة 9.15 والساعة 12.25، خرق الزورقان المذكوران المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، على مرحلتين، ولمسافة أقصاها حوالى 500 مترا، كما أقدما على إنزال غطاسين داخل البقعة البحرية المذكورة.



تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.