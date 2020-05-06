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الأربعاء 6 أيار 2020 ساعة 08:29

الخارجية الإيرانية: امريكا مجرمة حرب في أفغانستان

الخارجية الإيرانية: امريكا مجرمة حرب في أفغانستان
وأعلنت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية في تغريدة رداً على تغريدة مكتب شؤون اسيا الوسطى والجنوبية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية الذي ادعى تعرض المهاجرين الأفغان للتعذيب من قبل ايران : ان إيران لديها علاقات قوية مع أفغانستان وهي رائدة في دعم قادة هذا البلد لتشكيل حكومة شاملة، وإن ما حدث للمهاجرين في اقليم هرات مأساوي ، لكن اتهامات النظام الأمريكي لإيران فكاهة من التاريخ.

وأضافت وزارة الخارجية الإيرانية في هذه التغريدة ان هذا النظام (الولايات المتحدة) مجرم حرب في أفغانستان ودولة راعية للإرهاب حول العالم".

عقب نشر بعض الأخبار في وسائل الإعلام الأفغانية عن وقوع حادثة لعدد من مواطني هذا البلد الذين حاولوا دخول أراضي الجمهورية الإسلامية الايرانية بشكل غير قانوني عن طريق عبور نهر حدودي ، اعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي يوم الأحد المنصرم عن تعاطفه مع أسر الضحايا و قال ان هذا الحادث وقع في الاراضي الافغانية ونفى حرس الحدود للجمهورية الإسلامية الايرانية وقوع أي حادث في هذا الصدد داخل الاراضي الايرانية .

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية انه ونظرًا لأهمية القضية ومن أجل الحصول على معلومات دقيقة حول كيفية وقوع الحادث داخل الأراضي الأفغانية ، قمنا بدراسة وفحص الوضع بالتعاون مع السلطات الأفغانية".

بالإضافة إلى ذلك ، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحفي امس الاثنين ردا على سؤال حول هذه القضية ونشر شريط فيديو في هذا الصدد: نحن على اتصال وثيق مع المسؤولين الأفغان بمن فيهم مسؤولي الحدود والمسؤولين السياسيين والدبلوماسيين ، وقد تم نفي هذه القضية من قبل حرس الحدود الايراني ولاصحة ان حرس الحدود متورط بالقضية. كما نشعر بالحزن لأن بعض المواطنين الأفغان فقدوا أرواحهم في هذا الحادث ونعرب عن تعازينا لأسرهم.
رقم : 860973
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