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الأربعاء 6 أيار 2020 ساعة 08:33

غريب آبادي: ايران تمتلك عدة خيارات بشان القضية النووية

غريب آبادي: ايران تمتلك عدة خيارات بشان القضية النووية
وفي تصريح ادلى به للصحفيين الثلاثاء اشار غريب آبادي الى شفافية ايران الكاملة في برنامجها النووي السلمي وان عددا كبيرا من عمليات التفتيش جرت في ايران من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقال، ان التعاون لا يعد خيار ايران الوحيد في ضوء الظروف غير المناسبة المحيطة بالاتفاق النووي وعدم تنفيذ الطرف الاوروبي التزاماته من جانب وخطط اميركا لمتابعة اجراءاتها الهدامة الاخرى في مجلس الامن وخارجه بصورة احادية.

واضاف، ان ايران تمتلك عدة خيارات تشمل؛ التعاون، العودة لالتزامات الضمان، مراجعة هذه الالتزامات، حيث ستختار احدها وفقا لاجراءات الاطراف الاخرى.

وتابع السفير الايراني، ان 21 بالمائة من اجمالي عمليات التفتيش التي قامت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال العام 2019 كانت متعلقة بايران وكذلك اكثر من 90% من عمليات التفتيش التي جرت في الدول الـ 62 الاعضاء فيها، لتاتي مرة اخرى في صدارة الدول في هذا المجال.

واضاف، ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية قامت في العام 2019 بـ 466 عملية تفتيش (ما يعادل 1200 شخص/ساعة) بين الدول الاعضاء في هذه المجموعة، من ضمنها 432 عملية تفتيش لايران (ما يعادل 1103 شخص /ساعة) اي 92% من عمليات التفتيش لدول هذه المجموعة و 20% من اجمالي عمليات التفتيش على الصعيد العالمي.

وقال غريب آبادي، ان الوكالة اجرت 45 عملية تفتيش مكملة في العام 2019 بين دول مجموعة الـ 62 ، منها 33 في ايران اي ما يعادل 73% بين دول المجموعة و 24% على الصعيد العالمي.
رقم : 860976
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