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الأربعاء 6 أيار 2020 ساعة 08:34

فلسطين.. اشتية يعلن عن سلسلة اجراءات للخروج من أزمة كورونا

فلسطين.. اشتية يعلن عن سلسلة اجراءات للخروج من أزمة كورونا
وقال اشتية أن حكومته الأن قادرة على إجراء الفحوصات ونتائج الفحوصات خلال عشرة دقائق وهو ما مكنها من اتخاذ قرار تخفيف قيود الحركة والتسهيلات في بعض المناطق، و أن حالة الطوارئ الجديدة هي لمواجهة الوباء منع انتشاره، والحفاظ على آلية العمل التي أوصلت الحكومة لمواجهة الفايروس، مشيرا إلى أنه يمكن إلغاء هذه الحالة الطوارئ في حال تمكنت الحكومة من السيطرة على الفايروس بالكامل.

وقال اشتيه إن العمل جاري لعودة كافة العالقين الفلسطينيين في دول العالم، مشيرا إلى إجراء كافة الفحوصات لكافة العائدين إلى فلسطين خلال معبر الكرامة من الأردن، ومنهم 146 مواطنا عاد إلى قطاع غزة، وجميعهم تم إجراء الفحوصات لهم على المعابر.

و فيما يتعلق بالعمال داخل فلسطين المحتلة، قال إن الترتيبات أجريت بشكل كامل لتنظيم دخولهم وفق الإجراءات الوقائية والسلامة، عبر المعابر وباتفاق كامل مع الجانب الأخر، والذين سيبقون في مناطق عملهم حتى نهاية شهر رمضان.

وأعلن أشتيه عن عقوبات شديدة بحق من يخالف إجراءات السلامة، قائلا: "إن اجراءات السلامة العامة، فيما يتعلق بالمسافة بين الأشخاص وليس الكمامات والقفازات، ستكون إلزامية على الجميع من مواطنين وأصحاب المحال التجارية".

وأشار إلى أن هناك خطة لرفع الإجراءات في المحافظات غير المصابة طوباس، و جنين و قلقيلة و سلفيت و أريحا ، حيث سيسمح بالحركة بين القرى و المدينة و المحافظات فيما بينها، في المواصلات العامة، فيما سيتخذ إجراءات قادمة ترتيب التنقل بالمواصلات العامة حسب إجراءات السلامة.

وأعلن اشتيه عن سلسلة من الإجراءات لتخفيف القيود على قطاع النقل، حيث يسمح للطواقم الإدارية في المؤسسات التعليم العالي الدوام كلا في المحافظة التي يسكن فيها.

كما سيسمح لصالونات الحلاقة ( الرجال والسيدات) العمل أسبوعيا يومي الجمعة و السبت، وفي جميع المحافظات عدا المناطق التي يظهر فيها إصابات، بحيث تكون ضمن الحجز المسبق.

كما سيسمح لورش البناء المباشرة بالأعمال في جميع المحافظات.

و فيما يتعلق بمحال الملابس والأحذية والاتصالات في المحافظات غير المصابة طيلة الأسبوع، و يبقى الحال عليه في المحافظات الموبوءة.

كم تم تخصيص ثلاثة أيام في الأسبوع (السبت الاثنين الأربعاء) لفتح محال الصاغة.

وفيما يتعلق بدوام البنوك، أعلن أِشتيه عن عملها بكامل وتيرتها في المحافظات الغير مصابة، وفي المحافظات المصابة ضمن الوتيرة السابقة.
رقم : 860977
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